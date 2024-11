João Pedro marca em vitória do Brighton e City amarga pior sequência com Guardiola

O Manchester City conheceu a sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês e a quarta na temporada - levou 4 a 1 do Sporting, na liga dos Campeões, no meio da semana, e perdeu para o Tottenham, por 2 a 1, na Copa da Liga Inglesa -, ao ser surpreendido pelo Brighton por 2 a 1, neste sábado, no Falmer Stadium, pela 11ª rodada. Um dos gols do duelo foi marcado pelo atacante brasileiro João Pedro, ex-Fluminense.

A sequência negativa é a pior da carreira de Pep Guardiola, que nunca havia sofrido quatro derrotas seguidas. Este é um dos piores momentos do City desde a chegada do treinador. No entanto, apesar do revés, continua ainda na segunda posição, com 23 pontos, apenas atrás do Liverpool. O Brighton chega a 19, na briga por uma vaga nas competições europeias.

Cria do Fluminense, João Pedro vive boa fase pelo Brighton e sonha em voltar a ser convocado por Dorival Júnior pela seleção brasileira. O atacante chegou a três gols em cinco jogos pelo Campeonato Inglês.

O City apostava em Haaland para sair da crise e chegou a sentir o gostinho da vitória aos 22, quando o atacante saiu na cara do goleiro, que fez um milagre. No rebote, o norueguês levou a melhor e anotou o seu gol de número 12 na competição. Haaland quase fez o segundo aos 15. A bola ficou na trave.

Na base do toque de bola, o City tentou ampliar ainda no primeiro tempo, mas perdeu grandes oportunidades com Kovacic e Foden. O Brighton foi mais discreto e criou apenas uma grande chance, com Estupiñán, que mandou pela linha de fundo. Welbeck também tentou, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o City pareceu querer administrar o resultado e conseguiu até os 32. João Pedro aproveitou a sobra dentro da área e soltou o pé para recolocar o time da casa na partida. O gol animou o Brighton, que passou a envolver o adversário.

Aos 37, após bela troca de passes, ORiley apareceu livre dentro da área e mandou para o gol, que acabou surpreendendo o City. Atrás do placar, o time visitante esboçou uma pressão no fim. De Bruyne e Gvardiol criaram boas chances, mas não conseguiram evitar mais uma derrota da equipe de Pep Guardiola.

Ainda neste sábado, o West Ham (14º), com Lucas Paquetá entre os titulares, ficou no empate sem gols com o Everton (16º) no Olímpico de Londres. Já o Wolverhampton (18º) venceu a primeira na competição ao fazer 2 a 0 no lanterna Southampton.

O brasileiro Evanilson marcou, mas não conseguiu evitar a derrota do Bournemouth (11º), fora de casa, frente ao Brentford (10º) por 3 a 2. Já o Fulham, com um jogador a mais, derrotou o Crystal Palace (17º) por 2 a 0