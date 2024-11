Rafael Leão faz dois, mas Milan cede empate ao Cagliari e continua em 7º lugar do Italiano

O Milan colecionou mais um tropeço no Campeonato Italiano ao ficar no empate por 3 a 3 com o Cagliari, neste sábado, na Sardegna Arena, pela 12ª rodada. O clube rossonero chegou a ficar duas vezes à frente do marcador, até sofrer o empate nos minutos finais. O português Rafael Leão foi o principal destaque ao balançar as redes em duas oportunidades.

Com o tropeço, o Milan continua longe da briga pelo título e na sétima colocação, com 18 pontos. O Napoli lidera com 25. O Cagliari, por sua vez, é o 16º, com dez, muito próximo da zona de rebaixamento.

O jogo começou com o Cagliari dominando o Milan e abrindo o placar com apenas dois minutos. Após cobrança de escanteio, Nadir Zortea acertou um bonito chute de primeira para fazer 1 a 0. O time visitante passou a colocar a bola no chão e empatou aos 15, com Rafael Leão, que tocou por cobertura para deixar tudo igual.

A partida continuou movimentada com as duas equipes criando grandes oportunidades. O Cagliari chegou a ter um gol anulado, marcado por Piccoli, e viu o Milan virar aos 40. Rafael Leão recebeu de Fofana e tocou por cima do goleiro para fazer mais um. Antes do intervalo, os mandantes tiveram mais um gol anulado, desta vez, de Zappa.

Mesmo assim, o Cagliari não desistiu de atacar o Milan e buscou o empate aos oito do segundo tempo. O Milan cometeu falha defensiva e viu a bola ficar limpa com Zappa, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O time da casa chegou a criar oportunidades de ficar à frente novamente, mas acabou levando o terceiro, com Abraham. Aos 24, ele aproveitou a sobra para fazer 3 a 2.

Quando tudo indicava que o Milan venceria a partida, o Cagliari resolveu dar ao adversário um 'banho de água fria'. Tommaso Augello deu um cruzamento espetacular para Zappa, que mandou no ângulo para decretar a igualdade, aos 44.

Ainda neste sábado, o Parma acabou com uma sequência de novo jogos sem vitória ao bater o lanterna Venezia por 2 a 1, fora de casa. Com isso, acabou subindo para o 13º lugar, com 12 pontos, deixando seu adversário na última posição, com oito.