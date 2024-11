Dua Lipa cancela show na Indonésia por problemas de segurança: Estou com o coração partido

Triste... Dua Lipa lamentou o cancelamento do show que faria neste sábado, dia 9, em Jacarta, na Indonésia por problemas de segurança. A cantora de 29 anos de idade, usou suas redes sociais para se pronunciar e disse estar de coração partido, pois queria muito se apresentar para os fãs do país que não recebiam um concerto dela desde 2019.

Estou com o coração partido em dizer que não poderei me apresentar em Jacarta neste sábado, 9 de novembro. Estou no seu país incrível e pronta para me apresentar, mas estou arrasada em compartilhar que foi determinado que não é seguro continuar a apresentação devido a problemas de segurança com a montagem do palco.

O show faz parte da perna asiática da turnê Radical Optimism, e a artista continuou o texto mostrando que ficou chateada:

Estava muito ansiosa por esta noite, e realmente me dói saber que não podemos nos apresentar para todos vocês, especialmente depois de tanto tempo desde minha última apresentação em Jacarta. Os reembolsos serão feitos no seu ponto de compra.

Dua Lipa finaliza sem deixar claro quando volta ao país, mas diz estar ansiosa pelo retorno:

Amo todos vocês e realmente mal posso esperar para estarmos juntos novamente na mesma sala com vocês cantando e dançando com nossos corações o mais rápido possível.