Bruna Biancardi posta foto se arrumando para aniversário de Mavie

Está chegando a hora! A segunda festa de aniversário da pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, acontece neste sábado, dia 9, em Mangaratiba, Rio de Janeiro.

A mamãe, atualizou suas redes sociais, com uma mesa repleta de maquiagem, se aprontando para a festança da filha de um ano de idade. A comemoração terá o tema de Ateliê de Arte da Mavie e contará com shows de Mumuzinho, Mari Fernandez e Rogerinho.

Neymar Jr e Bruna desembarcaram no Brasil na última quinta-feira, dia 7, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará e de lá, foram direto para a mansão do jogador no Rio, que agora é sua residência oficial no país.