No Brasil, Anitta reflete sobre autocobrança e momentos de desacelerar a vida: Isso impacta na nossa saúde

Anitta, que esteve em turnê internacional, finalmente volta ao Brasil para trazer seu baile funk neste e no próximo fim de semana, no Festival Rock the Mountain, que acontece em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao EXTRA, a cantora de 31 anos de idade, contou que sua turnê fora do país foi especial para se reconectar com o público em shows realizados em espaços menores:

Era uma espécie de catarse, sabe? A plateia curtiu muito e eu também. Além disso, foi muito especial porque percebi que meu trabalho está chegando muito longe. É realmente muito recompensador depois de anos e anos de estrada.

Ao veículo, Anitta também revelou que está se permitindo pisar no freio e desacelerar a vida agitada que leva, podendo assim, ter mais momentos de folga ao longo do ano. Algumas semanas antes de voltar ao Rio de Janeiro, a hitmaker esteve em lugares paradisíacos na Europa, não revelados por ela. Nesse período viajando, ela estava acompanhada do novo namorado, o jogador Vinícius Souza.

Tenho me dado esses momentos de pausa. Ando refletindo muito sobre o imediatismo das coisas e a autocobrança. Isso impacta na nossa saúde física e mental. E é claro, no resultado que você entrega. Tenho hoje o privilégio dessa escolha de ficar um tempo off, refletiu.

Mesmo com esses momentos mais longe do trabalho, Anitta ainda dá um jeito de surpreender os fãs. A música São Paulo é a parceria recém-lançada com o astro canadense The Weeknd, que chegou a atingir a sétima posição do raking global do Spotify dois dias depois da estreia. A cantora exalta o músico e também afirma:

The Weeknd é um astro. Foi incrível. Este é com certeza um marco especial na minha carreira. Pude levar o funk ainda mais longe.