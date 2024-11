Sasha Meneghel abre o coração sobre o título de nepobaby: Não vou deixar de trabalhar duro

Ela habla mesmo! Sem ter problemas com o título de nepobaby, Sasha Meneghel falou mais uma vez sobre ser reconhecida pela fama dos pais: Xuxa Meneghel e Luciano Szafir.

Para o colunista Leo Dias, a estilista revelou que sabe ter tido mais oportunidades por ser filha de dois grandes nomes da cultura brasileira:

Eu sou uma nepo baby, não tem o que fazer. Sei que sou filha da Xuxa e do Luciano Szafir. Sei que isso me traz oportunidades lindas, incríveis, tenho muitas conexões por conta disso. Mas acho que o mais importante é o que faço com essas oportunidades, não vou deixar de trabalhar duro, de fazer o que grato e sou muito grata.