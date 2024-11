Bayern de Munique sofre com retranca, mas vence St. Pauli com golaço de Musiala no Alemão

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique precisou de uma jogada individual do meia Musiala para vencer o St. Pauli, time que ronda a zona de rebaixamento, por 1 a 0 neste sábado em Hamburgo.

O Bayern tem 26 pontos, 6 a mais do que o vice-líder Leipzig, que enfrenta o Borussia Mönchengladbach neste sábado. O St. Pauli soma 8 e pode terminar a 10ª rodada entre os três últimos times que caem para segunda divisão. O Hoffenheim, que também tem 8 pontos, enfrenta o Augsburg neste domingo.

O jogo no Millerntor-Stadion, do St. Pauli, foi truncado. O time da casa procurava jogar de maneira compacta, com duas linhas defensivas de quatro jogadores, com apenas o atacante Eggestein mais à frente.

Time com melhor ataque do Alemão, o Bayern teve muita dificuldade para superar a marcação do rival, apesar de manter o controle da bola acima em torno de 80%. Foram apenas seis finalizações em direção ao gol durante todo o jogo do time que marcou 33 vezes em 10 jogos. O St. Pauli não finalizou de maneira correta.

Com o jogo truncado, Musiala chegou ao seu quinto gol no campeonato após um perde-ganha na intermediária ofensiva do Bayern aos 22 minutos. O meia de 21 anos arriscou de fora da área de pé direito e foi bem feliz. A bola saiu alta e bateu no travessão antes de entrar. Sem chance para o goleiro Vasilj. Golaço.

O St. Pauli foi rebaixado em cada uma de suas três últimas temporadas na elite do Alemão e agora acumula 10 jogos sem vitória em seu estádio na primeira divisão. É também o único time do campeonato que ainda não conseguiu marcar em casa nesta temporada.

Comandado por Vincent Kompany, o Bayern de Munique acumula agora cinco vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols. O líder volta a jogar no Alemão no dia 22, em casa, contra o Augsburg. O St. Pauli busca a reabilitação no dia 24 contra o Borussia Mönchengladbach.

Ainda neste sábado, o atual campeão, Bayer Leverkusen, empatou com Bochun por 1 a 1, gol de Schick no primeiro tempo. O Bochun empatou aos 44 minutos do segundo tempo com Miyoshi. Após a histórica campanha na temporada passada, quando conquistou o título de maneira invicta, o Leverkusen chegou ao 17 pontos e está na quarta posição.

Com um ponto a menos e na sétima posição, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Mainz por 3 a 1. Com um jogador a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando Emre Can foi expulso, o Dortmund viu o Mainz abrir o placar com Lee Jae-Sung, empatou com Guirassy cobrando pênalti, mas permitiu que o rival terminasse o primeiro tempo na frente com gol de Burkardt, nos acréscimos.

O Mainz chegou ao terceiro gol no início da segunda etapa com Nebel e agora tem 13 pontos e está na 11ª posição.

Em casa, o Bremen venceu o Kiel por 2 a 1, gols de Stage e Burke (Bremen) e Harres. O Bremen tem 15 pontos e está na oitava colocação. O Kiel conheceu sua sétima derrota e acumula apenas 5 pontos na 17ª e penúltima colocação.