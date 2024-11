Saída de Zé Love e G4 foram pauta na festa... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Essa festa virou um enterro?! Na madrugada deste sábado, dia 9, aconteceu a oitava festa de A Fazenda 16, dessa vez com o tema Festa no Sertão. Quem animou os peões foi a banda de forró Magnífico, mas nem todos os participantes pareciam muito felizes.

A saída do ex-jogador de futebol Zé Love e a vitória do G4 renderam bastante pauta. No entanto, não foi só isso que rolou durante a madrugada na sede do reality mais rural da TV. Babi Muniz revelou que quase desistiu do programa depois da eliminação de Zé. Em conversa com Juninho, a ex-panicat contou que a produção pediu para que ela pensasse melhor:

- Aí eles [produção] falaram assim: É melhor você pensar e não sei o quê... Sei lá... Eu tenho meu filho, sabe? Entrei aqui pelo meu filho. Eu desisti de tudo... Você lutar contra uma injustiça e ver a injustiça vencer, isso acaba com você. Parece que você não tem força, não tem voz. Me senti calada, me senti impotente.

A influenciadora ainda fez um desabafo em relação ao grupo G4, formado por Sacha, Yuri, Gui e Luana, afirmando que os integrantes são sujos:

- Queria que o Brasil enxergasse a podridão que eles são, como eles são sujos! Eles são podres! É só perceber, eles são sujos. Eu quero que esses quatro se deem mal! Queria que saísse um por um!

Babi também não poupou críticas ao ver a proximidade de Albert e Flor com os integrantes do G4:

- Deixa eles se juntarem. É o que eles fazem. Eu quero que podre se junte com podre, entendeu? É melhor assim! E que os bons fiquem com os bons.

Outro momento marcante da festa foi uma conversa de Fernando com Gizelly e Flora, onde o peão afirmou que estava pensando em causar uma punição coletiva para atingir Sacha Bali, deixando ele responsável sozinho pelos cuidados da vaca e do touro, tarefas que ele e Sidney têm cumprido nesta semana:

- O Sidney pegou atestado, não sei se vocês estão sabendo... Quem vai ter que fazer o trato amanhã comigo? E ele [Sacha] falou que quer que eu me lasque. Eu vou falar: Cê não quer que eu me lasque? Beijo, e vou subir.

A ex-BBB Gizelly disse que duvidava que o aliado fizesse isso, no entanto, Flora o apoiou.

Gizelly tem se encontrado bastante emotiva depois da saída de Zé Love. A peoa lamentou que esta poderia ser sua última festa no reality, e desabafou com Flora:

- Minha última festa, Flor, obrigada por tudo!

Flora tentou consolar a amiga:

- Não é! Aqui tudo muda, tem o Lampião ainda, e você pode voltar Fazendeira! Nada é impossível. Como diz Adriane: só acaba quando termina!

A peoa, no entanto, chorou bastante e pouco depois, foi para a sala da sede, onde seguiu desolada.

Após farrearem bastante, Babi e Vanessa foram para o quarto e conversaram sobre precisarem superar a saída de Zé Love.