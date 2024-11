NBA: Cleveland Cavaliers derrota Warriors, chega a 10 vitórias

O Cleveland Cavaliers se tornou o primeiro time na história da NBA a vencer seus primeiros 10 jogos da temporada, com pelo menos 110 pontos marcados em cada um deles. O Philadelphia Warriors, de Wilt Chamberlain, detinha a marca de nove triunfos nessas condições na temporada 1960/61.

O recorde veio com a vitória sobre o Golden State Warriors por 136 a 117 na noite desta sexta-feira. Darius Garland, com 27 pontos, e Evan Mobley, com 23, foram os destaques do Cleveland, que também estabeleceu o recorde da franquia com de maior vantagem no intervalo: 41 pontos (83 a 42).

Foi a primeira derrota do Golden State Warriors fora de casa nesta temporada. A equipe de Stephen Curry, autor de 12 pontos, tinha uma série de cinco vitórias seguidas.

Foi a 21ª vez na história da NBA que um time invicto fora de casa enfrentou equipe sem derrotas em seu ginásio, com no mínimo quatro jogos para cada um. O Cleveland está agora com cinco vitórias no Rocket Mortgage FieldHouse e é o único time ainda invicto na temporada.

Na Conferência Oeste, Jusuf Nurkic acertou o segundo de dois lances livres faltando 0,8 segundos para o fim do jogo, e o Phoenix Suns venceu o Dallas Mavericks por 114 a 113. Kevin Durant marcou 26 pontos, e Nurkic conseguiu 15 pontos e 10 rebotes.

Com a sétima vitória seguida, o Phoenix é o melhor time do Oeste e tem a campanha de 8 triunfos em 9 jogos pela primeira vez desde 2009/10. Duas das vitórias dos Suns foram sobre o atual campeão da Conferência Oeste, o Dallas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 122 x 121 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 103 x 83 Indiana Pacers

Orlando Magic 115 x 88 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 108 x 104 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 136 x 117 Golden State Warriors

New York Knicks 116 x 94 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 113 x 114 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 126 x 107 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 128 x 104 Washington Wizards

Denver Nuggets 135 x 122 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 127 x 102 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 98 x 107 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 116 x 106 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos deste sábado:

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors