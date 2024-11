Rio Grande da Serra tem ação de Consciência Negra neste domingo

Através da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, o Babalorixá Adam Moura de Odé realiza no próximo domingo (10), das 14h até as 18h, o encontro cultural Ile Asè Odé Inlé: Vivências Culturais de Matriz Africana. A ação acontece na Rua Edith de Carvalho Neves, 24, na Chácara Esperança em Rio Grande da Serra.

Estão programadas para a data o Cine – Clube Axé, com exibição do Filme Orí de Beatriz Nascimento; oficina e Contação de História das Abayomis; Performance Cabaça da Existência Poeta Carla Maria; palestra do Babalorixá Adam Moura de Odé voltada para o Tema: Terreiro Cultural, Vivência Floresta Cultural e um passeio pelo Ilê dividindo conhecimentos das Folhas e Ervas de Ossain.

A cidade possui também um Santuário Nacional de Umbanda como ponto cultural e turístico. "Essa ação vem como contrapartida da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo como ação cultural que demarca a relevância e importância do reconhecimento dos espaços de terreiros como espaços culturais para além de religiosos, principalmente diante do aumento de ataques de intolerância a cultura de matriz africana no Brasil", comenta em comunicado a organização.

O contato para mais informações é o 11 99821-8207.