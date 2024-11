Aramaçan confirma Di Ferreiro como atração musical para novembro

Na próxima quinta-feira (14), o cantor Di Ferrero chega a Santo André, com o Outra Dose Tour. O Clube Atlético Aramaçan foi o local escolhido pelo rockeiro que marcou os anos 2000 em som nostálgico nos hits da banda NX Zero.

No repertório, não poderiam faltar os singles de seu último álbum solo :) Uma Bad Uma Farra :(, como “Aonde é o Céu”, “Intensamente”, “Um Brinde”, “Uma Bad Uma Farra”, além dos clássicos do NX Zero “Cedo Ou Tarde”, “Razões e Emoções”, “Só Rezo”, seu último lançamento “Aonde Quer Que Eu Vá”, entre outros. Os ingressos estão à venda.

“Outra Dose Tour chegou em um momento muito inspirador da minha vida! Gosto muito da sensação de novos projetos e essa tour vai ter muita coisa nova! Tenho muita intimidade musical e pessoal com a galera que vai para a estrada comigo, tenho certeza que vai ser incrível e vejo vocês nos shows”, comentou à imprensa o artista.

A abertura prevista da casa está para 20h, com início do show às 22h30. O link para ingressos é o https://www.ticket360.com.br/evento/29458/ingressos-para-pitty-e-di-ferrero?srsltid=AfmBOoo5vk_W_TmscVepx6GR0JOCMhaZOOQH9soIAxTPwUXD-46PTNwQ.