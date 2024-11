Em dia de Enem, CPTM terá mudanças na operação no domingo

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 e a Linha 12-Safira da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que ocorrem neste fim de semana para execução de obras programadas de manutenção, modernização e melhorias. No domingo do Enem (10), das 14h às 20h, os passageiros que utilizam o Serviço 710 devem realizar o embarque e o desembarque no trecho entre as estações Lapa e Vila Clarice pela plataforma 1.

Já na Linha 12-Safira, das 14h até às 22h, o embarque e o desembarque nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista devem ser feitos pela plataforma 1.

As alterações acontecem para a realização de serviços na via permanente (dormentes e trilhos).

ENEM

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) acontece neste domingo (10 de novembro). Neste dia, os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h, com início das provas às 13h30, e a CPTM terá estratégia operacional para atender aos mais de 645 mil inscritos no Estado de São Paulo.

Durante a manhã de domingo (10), não haverá obras de modernização ou manutenção nas 5 linhas administradas pela CPTM. A operação será monitorada e terão trens reservas de prontidão em pontos estratégicos para, se necessário, atender eventual aumento de fluxo e garantir a chegada dos estudantes aos pontos de provas do Enem.