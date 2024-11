Clube de assinatura de flores nascido em São Caetano cresce 200%

A Giuliana Flores, rede de floriculturas nascida em São Caetano, divulgou dados da ''colheita'' de resultados do lançamento do seu clube de entregas floral. Segundo dados do balanço interno, de janeiro a setembro deste ano, a aposta em oferecer os produtos investindo na digitalização teve ascensão recorde de mais de 200%.

Além disso, a iniciativa trouxe visibilidade e atraiu novos clientes, de acordo com os apontamentos, o que consolidou o registro de 60% dos assinantes como mulheres na faixa etária entre 30 e 45 anos.

"Parte do êxito pode ser atribuída ao fato de que os participantes não apenas este contato com as plantas na rotina diária, mas também porque acabam desfrutando de vantagens financeiras consideráveis, com economias que variam de 50% a 70% em relação às compras avulsas", informou em comunicado a rede são-caetanense.

Pelo sistema, os dias de sexta, sábado e domingo se destacam como os mais favoráveis para as vendas do projeto, denominado como Clube da Giu.

"Em complemento ao sucesso do serviço (semanal, quinzenal), observa-se adesão notável de profissionais de setores da saúde, como dentistas e psicólogos. Esse movimento sugere uma tendência relacionada ao impacto das flores em ambientes formais, como consultórios, enaltecendo seu papel transformador para o bem-estar de pacientes."

Como estratégia para valorizar o produto e em breve apostar em mais mercados para além da Capital e Grande ABC, a Giuliana Flores destaca como bônus nas entregas do clube itens como playlists, sachê perfumado, cartilha de dicas para manutenção da planta e até mesmo a criação de uma playlist temática.