Santo André anuncia Zé Carlos, goleiro campeão da A-2 com o clube

Na preparação para as competições de 2025, o Ramalhão anunciou um velho conhecido e ídolo da torcida: o goleiro Zé Carlos, 39 anos, campeão do Paulista A-2 com o clube em 2016. O atleta faz sua quarta passagem pela equipe. Além dele, o volante John Everson, que atuava no futebol árabe, também virou reforço para o treinador Gilson Kleina.