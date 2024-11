Moedas Globais: dólar volta a subir em meio a preocupação com política protecionista de Trump

O dólar voltou a ter alta nesta sexta-feira, enquanto o mercado observa as especulações de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolherá nomes protecionistas para guiar a política comercial do novo governo.

O índice DXY, que mede a força do dólar contra pares fortes, teve alta de 0,46% aos 104,997 pontos e, na semana, subiu 0,68%. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se desvalorizava a 152,60 ienes; a libra caía a US$ 1,2922, o euro recuava a US$ 1,0721; e o dólar subia a 20,1834 pesos mexicanos.

O peso mexicano foi particularmente penalizado temores de que o presidente eleito dos Estados Unidos imponha pesadas tarifas contra produtos do país vizinho.

Para integrar seu governo, Trump designou Susan Summerall Wiles como sua chefe de gabinete na noite de quinta-feira. Segundo reportagem do Financial Times hoje, o republicano convidou o ex-representante comercial protecionista Robert Lighthizer para voltar ao cargo - após a notícia, o dólar ampliou alta globalmente.

Segundo o Capital Economics, as políticas de Trump - em particular, tarifas mais altas e política fiscal pró-cíclica - levarão a uma valorização substancial do dólar.

A moeda americana provavelmente seguirá o exemplo dos rendimentos do Tesouro dos EUA, que indicaram que a chamado Trump Trade está se esvaindo, diz Jane Foley, do Rabobank.

*Com informações da Dow Jones Newswire