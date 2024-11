Rafa Kalimann se pronuncia após ser citada por Gizelly durante discussão com Sacha em A Fazenda 16

Eita! Parece que Rafa Kalimann está ligadinha em tudo que está rolando envolvendo o seu nome. Na tarde desta sexta-feira, dia 8, a atriz e influenciadora usou a sua conta no X para se pronunciar após ser citada por Gizelly Bicalho em A Fazenda 16.

Tudo começou durante uma discussão entre a peoa e Sacha. Na briga, Gizelly teria falado que o peão foi aconselhado por alguns amigos, incluindo Rafa, a não entrar na competição por sua fama.

Após a repercussão, Rafa pediu para que seu nome fosse tirado da confusão e desmentiu Gizelly.

Tenho nada a ver com esse conflito não, tá? To tão perdida quanto vocês. Pelo o que entendi o Sasha contou com a Gizelly na casa que um grupo de amigos (e eu estava junto por ele e meu namorado serem amigos há anos) achava melhor ele não ir, e isso realmente aconteceu mas não tem nenhuma relação com o que a Gizelly tá insinuando.

E encerrou:

Espero que ela não me cite nessa história mais. Esclarecido? Me tirem dessa pelo amor de Deus galera, estou de boa aqui.