Não foi pelo aniversário de Mavie! Bruna Biancardi explica vinda de Neymar Jr. ao Brasil

Bruna Biancardi está no Brasil ao lado de Neymar Jr. e da filha Mavie, de um ano de idade. O casal desembarcou no país na tarde da última quinta-feira, dia 7, e a princípio as especulações era que a chegada da família seria apenas pela segunda festa da herdeira do craque, mas não é bem assim.

Bruna usou as suas redes sociais para explicar que na verdade eles não vieram para a festa da pequena.

- Na verdade, não viemos ao Brasil para a festa da Mavie. Nessa data, já estaríamos no Brasil, né, que o pai dela (Neymar) ia estar jogando com a Seleção, e aí marcamos a festa dela pra uma data que já estaríamos aqui, num dia que ele teria antes de se juntar com a Seleção. E aí foi por isso que a gente marcou essa data.

Na sequência Bruna garantiu aos seus fãs que irá realizar uma cobertura completa do aniversário da filha, que será comemorado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

- O aniversário dela já passou e a gente tentou conciliar. No final, ele não vai jogar com a Seleção, mas teria esses dias, como todo o restante do time, e aí viemos pro Brasil, conforme já estava combinado, e vamos fazer a festinha dela pra comemorar com os amigos, com a família, pessoas que não estavam perto da gente há um mês atrás. É isso, vou mostrar tudo pra vocês, vai ter uma cobertura completa.

Vale lembrar que a primeira festa de Mavie aconteceu em um mega resort na Arábia Saudita.