Kate Middleton aparecerá pela primeira vez em eventos reais após conclusão da quimioterapia, diz revista

Após finalizar a quimioterapia, Kate Middleton vai se juntar à família real britânica neste final de semana para participar do Festival Anual da Memória e do Domingo da Memória, segundo informações da revista People.

No próximo sábado, dia 9, a Princesa de Gales, junto de outros membros da realeza, participará do festival no Royal Albert Hall. Já no domingo, dia 10, estará na tradicional aparição da realeza no memorial de guerra The Cenotaph em Londres para lembrar aqueles que morreram em guerras e conflitos.

O dia é conhecido como Domingo da Memória, comemorado no segundo domingo de novembro no Reino Unido. O site da família real o descreve como o ponto focal da homenagem da nação. O final de semana marca a primeira aparição de Kate em grandes eventos da realeza desde que ela anunciou o fim da quimioterapia, em setembro.

A revista ainda revelou que o Rei Charles III também vai comparecer ao Festival of Remembrance e ao Domingo da Memória. Como a Rainha Camilla continua se recuperando de uma infecção, a sua presença não foi confirmada para nenhum dos eventos.