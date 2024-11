Hwang In Youp, astro sul-coreano do K-drama Beleza Verdadeira, anuncia data de fan meeting no Brasil

Mais um galã dos K-dramas anunciou que está vindo ao Brasil para se encontrar com os fãs! Hwang In Youp, conhecido por seu trabalho na série sul-coreana de sucesso Beleza Verdadeira, trará o fan meeting IN LOVE para a América Latina.

A apresentação do ator acontecerá no Vibra São Paulo no dia 23 de março de 2025 às 19h. Os fãs já podem marcar no calendário que a venda dos ingressos para o evento será aberta às 12h do próximo domingo, dia 10.

Outros papéis marcantes que fazem parte do currículo de In Youp incluem O Som da Magia, 18 Outra Vez, Family by Choice, O Conto de Nokdu e Por que, Oh Soo Jae.