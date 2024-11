Príncipe William revela reação da filha ao vê-lo de barba: - Recebi inundações de lágrimas

Não gostou nadinha! A Princesa Charlotte foi uma das pessoas que não aprovou quando Príncipe William surgiu de barba este ano. A menina de nove anos de idade teve uma reação inesperada ao ver o pai logo quando ele fez a tentativa inicial de aderir ao novo visual.

Segundo informações da revista People, o primogênito de Rei Charles III falou sobre o ocorrido em conversa com a imprensa durante sua visita à África do Sul. Ele surpreendeu ao contar que a filha não ficou feliz no começo e até chorou.

- Bem, Charlotte não gostou da primeira vez. Eu recebi inundações de lágrimas, a primeira eu tive lágrimas, então eu tive que raspar.

Apesar disso, William decidiu dar uma nova chance à barba e voltou a crescê-la:

- Eu deixei crescer de novo. Eu pensei: Espere um segundo. E eu a convenci de que ficaria tudo bem.

O último ano não foi nada fácil para o monarca, que precisou lidar os diagnósticos de câncer tanto do pai, quanto da esposa, Kate Middleton. Após um dos repórteres apontar que a barba deu a ele uma aparência mais descontraída e relaxada, o herdeiro do trono britânico respondeu:

- É interessante você dizer isso, porque eu não poderia estar menos relaxado este ano, então é muito interessante que todos vocês estejam vendo isso. Mas é mais um caso de apenas seguir em frente e você tem que continuar.

Para completar, também falou sobre como sempre tenta equilibrar o tempo com a família e os deveres reais:

- Eu gosto do meu trabalho, e gosto de manter meu ritmo e garantir que também tenha tempo para minha família.