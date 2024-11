Lusa promete retorno à Série A em 2029 e um novo Canindé

Os investidores da Portuguesa apresentaram aos torcedores seu projeto de SAF (Sociedade Anônima de Futebol) na manhã de ontem. O investimento estimado no clube é de cerca e R$ 1 bilhão, e tem como meta colocar a Lusa novamente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2029.

O valor é suficiente para abater as dívidas atuais da equipe, estimadas em R$ 450 milhões, e que, de acordo com a atual gestão do time, podem ser quitadas por R$ 250 milhões. Além disso, a oferta por 80% das ações da SAF promete a remodelação do complexo do Canindé, o que envolve a construção de um novo clube social e uma arena multiuso, com um investimento total de R$ 500 milhões.

A SAF é formada por empresários da Tauá Partners, atuais responsáveis pela gestão da Portuguesa, e tampem inclui a corretora XP Investimentos, além da Revee, responsáveis pela administração do espaço do Canindé.

Em 2024, a Lusa chegou às quartas de final do Paulistão, quando caiu diante do Santos, além da semifinal da Copa Paulista, eliminada pelo Votuporanguense. No próximo ano, a equipe está garantida também na Série D do Brasileiro.