Tatuador que fez Cristo Redentor no peito de Bruno Mars revela bastidores

Bruno Mars não saiu do Brasil com um CPF, nem com um título de cidadão honorário, mas, ainda assim, por onde passar, todos saberão que ele esteve por aqui. Isso porque o cantor tatuou em seu peito o Cristo Redentor, marca registrada do Rio de Janeiro e do nosso país ao redor do mundo. Com isso, na última quinta-feira, dia 7, o tatuador responsável pelo desenho, e que até aparece no vídeo que o cantor compartilhou nas redes sociais, se pronunciou sobre a experiência.

Em um vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, Cadu Underdog contou que não pode compartilhar muitos detalhes e, que, inclusive, assinou um contrato de confidencialidade, mas compartilhou como foi conhecer Mars pessoalmente:

- O Bruno Mars esteve aqui no estúdio, e a sensação foi muito legal. O cara é muito humilde e gente boa. Ele ficou no estúdio por um tempo, trocamos bastante ideia e até tomou chimarrão comigo. Ele realmente se conectou comigo, tanto que depois chamou eu e minha esposa, para irmos até o hotel dele. Ficamos lá até tarde, só com a galera da equipe dele, tomando uma.

Em sua passagem pelo Brasil, Bruno fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília.