SBT acerta no atacado, mas erra no varejo com sua nova programação

Bem nas duas

Larissa Manoela é uma das poucas que se enquadram nas condições de hoje para qualquer escalação. Já falada para Êta Mundo Bom! – Parte 2, atende bem os requisitos. É boa atriz e tem mais de 54 milhões de seguidores no Instagram. Será a sua segunda novela na casa, depois de Além da Ilusão.

Por favor

Alguns desavisados, claro que os mais educados, podem entender como perseguição a insistência com o Chaves ou mesmo achar que se trata de algo pessoal. Nada disso. Apenas que é um retrocesso botar no ar algo que já teve seu tempo. No próprio SBT já chegou a ter 4h/dia, um quebra-galho respeitado, mas que não tem nada a ver nos tempos atuais.

Só uma questão

Aos advogados de defesa do Chaves, pergunta simples: fosse você um empresário ou dono de uma agência de propaganda, colocaria dinheiro na sua exibição? Fora o que tira o lugar da produção própria.

Recomeço

Flávia Januzzi, repórter, 23 anos de Globo, será uma das vozes da CNBC no Rio de Janeiro. E já irá colaborar no G20, dias 18 e 19 deste mês, com a presença de lideranças dos 19 países-membros, mais a União Africana e a União Europeia.

Vai começar

A Argentina, também tão conhecida devido à rivalidade no futebol, se tornou o destino preferido de muitas TVs e produtoras de conteúdo brasileiras para gravações de novelas, séries e programas. E é para lá que uma equipe da Record viaja neste domingo, liderada pelo diretor Rudi Lagemann. Na segunda, começam as gravações de A Esperança, subtítulo da 13ª temporada de Reis.





Trabalho de equipe

Thiago Contreira, diretor do Jornal da Record, disparou uma mensagem elogiando o trabalho do seu pessoal na cobertura das eleições americanas. “Nossos jornalistas entregaram ótimos VTs viajando pelos Estados Unidos atrás dos dois candidatos. E, nos últimos dias, na reta final da campanha, continuamos na missão de levar informação de qualidade ao nosso público, com o reforço de peso do grande Roberto Cabrini”, escreveu Contreira.

Pedido de tempo (1)

A propósito das eleições americanas, pelo seu tamanho, importância e tradição, foi lamentável o trabalho apresentado pela rádio Bandeirantes. Pobre em todos os sentidos, valendo-se apenas de Adriana Araújo. Hoje o Grupo Bandeirantes, em tudo, deve à importância da sua emissora de rádio. Foi lá que tudo começou e a quem seu criador, João Saad, dedicou anos da sua vida.

Pedido de tempo (2)

A rádio Bandeirantes, hoje, não é nem a sombra do que já foi. Deixou de ser referência, tornou-se irrelevante e existem dificuldades até para ser sintonizada. Sem o AM, hoje só se ouve em 90,0, onde pega, e na faixa estendida, em 86,3, para quem tem receptor. Triste.

Bate-Rebate