Haddad chega à Fazenda, em Brasília, em meio às discussões sobre o corte de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou há pouco à sede da Pasta, em Brasília, sem falar com a imprensa. Ele deve participar nesta sexta-feira, 8, de nova reunião à tarde com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros ministros, para discutir o pacote de corte de gastos.

Além de Haddad e Lula, devem participar do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento, Simone Tebet; da Gestão, Esther Dweck; da Educação, Camilo Santana; do Trabalho, Luiz Marinho; da Saúde, Nísia Trindade; e da Secom, Paulo Pimenta.