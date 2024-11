Líder de governo na Câmara promete oposição ‘responsável’ à gestão Taka

O líder do governo José de Filippi Júnior (PT) na Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT), aproveitou a sessão de ontem para parabenizar o oposicionista Taka Yamauchi (MDB) pela vitória na disputa pela Prefeitura. O vereador prometeu uma oposição “responsável” ao emedebista e aproveitou para adiantar que cobrará do prefeito eleito as promessas de campanha. Ao fim da sessão, parlamentares aprovaram em 1º turno projeto do Executivo que prevê a desafetação e venda de imóvel do município.

“Alguém poderia pensar que eu estaria aqui apenas ‘chorando a derrota’. Porém, mesmo que tardiamente, não poderia deixar de parabenizar publicamente o Taka e toda a chapa pela vitória”, ressaltou.

O vereador destacou o respeito pelo processo democrático e enfatizou que, embora a vitória de Taka não tenha sido o resultado desejado por sua base, o momento era de reflexão. “Estamos falando de alguém que venceu a eleição com cerca de 116 mil votos, mas que teve 102 mil pessoas que não foram às urnas e não concordam com sua proposta. Também tivemos 104 mil pessoas que votaram contra. Então, é um cenário que precisamos ter muita cautela e inteligência (para analisar)”, comentou.

Josa ainda fez um apelo para que o novo governo não transforme o período de transição em uma “disputa interminável”. “Quem vai perder será a cidade”, alertou.

“Nossa responsabilidade será grande. Pode esperar uma oposição responsável, com intuito de, mesmo na divergência, construir convergência”, concluiu.





PROJETO APROVADO

Durante a sessão, 15 vereadores deram aval em primeiro turno ao projeto do Executivo que permite a venda do imóvel situado no Piraporinha que abrigou a Secretaria de Educação e uma unidade educacional até 2015. O prédio, avaliado em R$ 8,13 milhões, encontra-se subutilizado. Outros cinco vereadores – Boy (Progressistas), Eduardo Minas (Progressistas), Cabo Angelo (MDB), Márcio Júnior (Podemos) e Reinaldo Meira (Solidariedade) – optaram pela abstenção.