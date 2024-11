Rezende nega processo contra Virginia Fonseca: Não tem treta

Após o assunto do polêmico término de Rezende e Virginia Fonseca voltar, o influenciador decidiu rebater a informação de que ele teria processado a ex. No De Frente com Blogueirinha, Felca contou que eles teriam entrado na Justiça.

Mas Rezende usou as redes sociais para acabar com o assunto e negou que eles tenham entrado na Justiça. Segundo o influenciador, ele e Virginia entraram em um acordo:

Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo por causa de um término de relacionamento. E não, isso não é verdade. O que aconteceu foi: a Virginia decidiu sair antes da empresa que tinha o contrato. E é normal isso acontece e é normal também, num contrato artístico - não sei o quanto vocês conhecem de contrato artístico, mas pensa em um contrato de aluguel, se você sai antes, tem uma multa. A multa é baseada em investimento da empresa, projetos fechados, projetos futuros? Nem lembro direito porque faz tanto tempo? Mas foi isso que aconteceu. Ela definiu, foi acordado e pronto. Eu não entendo porque, depois de cinco ou seis anos, continuam batendo nessa tecla, na mesma página. Faz muito tempo.

Para finalizar de vez a história, Rezende explicou que não tem briga com Fonseca e que tudo ficou no passado:

Parem de ficar fazendo associações, associando pessoas, criando histórias para dar intriga. Não tem intriga, não tem treta, não tem rancor, não tem nada, tem tempo. Já passou muito tempo. Sei lá, deixa disso, já foi, está tudo resolvido.