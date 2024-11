Bruno Mars posta funk em homenagem ao Brasil após terminar shows

Se sentindo em casa! Nesta quinta-feira, dia 7, Bruno Mars compartilhou um vídeo com um funk em homenagem ao Brasil. Isso porque ele fez 15 shows no país e passou mais de um mês por aqui.

Com o nome de Bonde do Brunão, o cantor postou um compilado dos melhores momentos no Brasil e afirmou na letra que O Bruno está em casa/ Festa no Brasil.

Na legenda, Mars abriu o coração e agradeceu aos fãs pela ótima recepção em todas as cinco cidades em que ele tocou:

Obrigado Brasil por 15 incríveis shows! São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Mais de um mês no brasil e eu nunca mais serei o mesmo. P***A! Bonde Do Brunão!