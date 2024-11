Instituto Aliança abre 440 vagas para curso de formação profissional

O Instituto Aliança acaba de abrir inscrições para jovens de baixa renda entre 17 e 24 anos, são 440 vagas para o curso de formação profissional gratuito. As vagas serão distribuídas em quatro turmas ao longo do ano, cada uma com 110 participantes. O curso é voltado para preparar os jovens para o mercado de trabalho, com foco na conquista do primeiro emprego. Além disso, desenvolve habilidades socioemocionais, digitais e de comunicação, além de fomentar atitudes empreendedoras

As aulas começam em 20 de janeiro de 2025, com um formato 100% on-line e o objetivo é que mais de 70% dos participantes estejam empregados após a certificação. O curso atende às cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, São José dos Campos, Jacareí, Limeira, Americana, além de Salvador e seis municípios do sul da Bahia, sendo eles: Alcobaça, Mucuri, Prado, Caravelas, Nova Viçosa e Teixeira de Freitas.

Cada participante terá um tablet emprestado com acesso à internet para acompanhar as aulas, realizadas por videoconferência. No final da formação, os tablets serão devolvidos para beneficiar novos estudantes.

ROTAS E TRAVESSIAS: FORMANDO JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO

O programa Rotas e Travessias, iniciado neste ano, oferece formação e oportunidades de emprego para jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente nas regiões em que essas empresas têm uma presença estratégica.

Em dois anos, entre 2024 e 2025, o programa alcançará a meta de formar 800 jovens para o mercado de trabalho brasileiro, impactando diretamente suas vidas e promovendo desenvolvimento social e econômico nas comunidades atendidas.

A diretora do Instituto Aliança, Adenil Vieira, destaca a importância do programa: "Nossa metodologia vai além da capacitação profissional. Ela oferece aos jovens as ferramentas para construírem um futuro com mais esperança e oportunidades."

INSCRIÇÃO

Os interessados podem se inscrever até 10 de janeiro de 2025. É necessário estar cursando o terceiro ano ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública, ter entre 17 e 24 anos e possuir renda familiar de até 2 salários mínimos. Para se candidatar, basta acessar o site https://institutoalianca.org.br/rotas/.