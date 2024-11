Príncipe William é alvo de críticas após usar um look diferente para premiação

Príncipe William foi alvo de chacota nas redes sociais após aparecer com um look inusitado na premiação Earthshot Prize Awards, que aconteceu na última quarta-feira, dia 6. O Príncipe de Gales estava representando a realeza ao apresentar o evento, mas foi criticado pelos internautas pela escolha da sua roupa para a ocasião.

William escolheu um blazer vintage e combinou com um par de tênis brancos feitos em materiais sustentáveis. No entanto, o contraste entre os looks das outras estrelas da noite, que foram de smoking e vestidos formais, fez com que a roupa do príncipe se destacasse. Nas redes sociais, alguns seguidores escreveram:

Parece que se vestiu para ir à loja de conveniência ou para comprar pão na mercearia da esquina, falou uma internauta.

Você está cada vez parecendo menos da realeza a cada novo look. Que falta Kate faz, apontou outra.

Vale destacar que o blazer escolhido por ele é aparentemente do modelo oversized, o que foge do guarda-roupa usual do herdeiro. Os tênis, apesar de soarem um pouco informal para o evento, homenageia um dos indicados ao prêmio, a marca Purified Shoes, que produz peças biodegradáveis sem plástico em sua composição.

Além disso, durante a premiação, Príncipe William aproveitou para atualizar o estado de saúde de sua esposa, Kate Middleton, que acabou de concluir seu tratamento contra o câncer:

- Ela está indo muito bem, obrigado. E espero que ela esteja assistindo esta noite [à premiação]. Ela tem sido incrível durante todo esse ano, declarou ele.

Por fim, o Príncipe de Gales teria falado que as viagens à África do Sul são uma fuga da realidade para ele, e segundo a revista People, ele demonstrou o carinho ao continente:

- A África tem sido uma grande parte da minha vida desde que eu era um menino, quando vim pela primeira vez. Eu me senti conectado ao lugar espiritualmente, e meio que de um ponto ambiental, com as pessoas. Cada vez que eu venho aqui eu recebo uma recepção calorosa. Toda vez que eu venho aqui eu posso ser eu mesmo e ficar longe de todas as coisas que acontecem na minha vida normal. E então é um lugar muito especial, uma casa longe de casa para mim.