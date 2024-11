Sônia Bridi processa Rafael Cardoso após ter casa invadida, diz colunista

Desde a separação entre Rafael Cardoso e Mari Bridi, em 2022, o ex-casal vem dando o que falar. E, na última quarta-feira, dia 6, mais uma informação sobre a briga familiar colocou mais lenha na fogueira. I

sso porque o colunista Gabriel Perline noticiou que Sônia Bridi, ex-sogra de Rafael, também entrou com um processo contra ele. Tudo teria acontecido há cerca de um ano, quando o ator teria invadido a casa da jornalista.

Em 24 de agosto de 2023, ela teria acusado formalmente Cardoso de violência psicológica, violência moral e violência patrimonial, afirmando que o caso ocorreu no dia 18 do mesmo mês.

Como agravante, os advogados de Sônia ainda afirmaram que o ator teria envolvimento com drogas e problemas com álcool. Com isso, ela conseguiu uma medida protetiva contra ele, o que teria influenciado a decisão da filha de fazer o mesmo.

Rafael anunciou, em dezembro de 2022, o divórcio de Mari após 15 anos casados.