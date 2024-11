Diadema será palco sábado de festival de literatura

Diadema recebe no sábado, dia 9, o Festival Literatura Brasileira no XXI. Realizada no Centro Cultural de Diadema, situado na Rua Graciosa, 300, no Centro, a ação traz atividades que celebram a literatura contemporânea e a diversidade cultural.

O evento gratuito, promovido pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, começa às 13h30 e contará com uma série de atrações, incluindo a performance Manifesto da Sobrevivência, da atriz Renata Reis, que aborda a ancestralidade e resistência dos povos negros e indígenas.

Às 14h, acontece a mesa-redonda Diálogos de Dentro: Olhar Literário sobre a Diversidade, com os escritores Alexandre Alliatti, Fabiane Guimarães e Stella D’Avansso, mediada por Sallié Oliveira. O debate abordará temas de identidade e diversidade na literatura atual.

Para Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, o festival é uma oportunidade de tornar a literatura mais acessível. “Este projeto reflete nosso compromisso com o enriquecimento cultural e intelectual da nossa sociedade”, afirma.

O festival integra circuito cultural que visa promover o encontro entre autores premiados e locais.