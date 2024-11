Marcelo Lima: ‘Vou atrás de cada centavo disponível para São Bernardo’

Dez dias após a vitória nas urnas, o prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), já começou a mapear, com a ajuda de técnicos que o auxiliaram durante a campanha, programas federais e do governo do Estado em busca de investimentos que possam contemplar a cidade. O podemista promete ir atrás de “cada centavo” disponível e garante que não vai permitir que os demais entes da federação ignorem as demandas do município.

“Estamos mapeando com nossa equipe informal, ao lado de pessoas técnicas, investimentos e programas que estejam disponíveis para todos os municípios. Nem o governo federal nem o do Estado deixarão de reconhecer São Bernardo. Pelo contrário. Vou trabalhar em busca de cada centavo que for de direito da cidade”, disse Marcelo Lima, durante o podcast Política em Cena, do Diário. “Quero que o governo federal reconheça São Bernardo não só no mapa geográfico, mas também orçamentário.”

O prefeito eleito disse que conversou com o secretário-chefe da Casa Civil paulista, Arthur Lima, com o objetivo de agendar, “para o mais breve possível”, reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a fim de discutir novos investimentos para a cidade. “Temos convênios em andamento (com o governo paulista), inclusive para obras, como o do viaduto estaiado (na avenida Robert Kennedy), o do restaurante Bom Prato, o do Parque da Cidadania, que será entregue no meu governo. Além de fortalecer esses convênios, vamos em busca de outros”, disse.

Na Saúde, por exemplo, Marcelo Lima espera contar com o apoio do governo do Estado para criar o Corujão da Saúde, uma de suas promessas de campanha, que visa reduzir as filas para exames, consultas e cirurgias eletivas, de forma a minimizar a demanda reprimida. “Implementar o Corujão vai aumentar o custeio da Saúde. Por isso, é importante que o governo do Estado nos ajude”, disse.

METAS

Marcelo e o prefeito Orlando Morando (PSDB) apresentaram nesta quarta-feira (6) as equipes de transição, que terá início oficialmente no próximo dia 18 (veja reportagem abaixo). Nesta fase, o prefeito eleito fará uma análise financeira e contábil da Prefeitura, “para entender a Saúde do Paço”. Com base nesse diagnóstico, o podemista pretende estabelecer metas de curto, médio e longo prazos para a gestão.

“Nosso governo terá metas para cem dias, um ano, dois anos, quatro anos. É claro que o prazo para o cumprimento de cada eixo do plano de governo dependerá da análise financeira que faremos durante a fase de transição, mas o morador pode ter certeza de que vamos entregar tudo que está em nosso plano de governo”, garantiu Marcelo Lima.

