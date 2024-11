Marcelo Lima anuncia nomes da equipe de transição, com início no dia 18

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), e o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), anunciaram nesta quarta-feira (6) os nomes que vão compor as equipes de transição, que começará oficialmente no próximo dia 18. O podemista também informou que projeta uma reforma administrativa, a fim de cumprir os compromissos de campanha, dentre os quais, a criação da Secretaria da Mulher.

Compõem as equipes de transição, do lado do prefeito eleito, Paulo Sérgio Guidetti, Fábio Augusto de Prado, Eloá Guerini Flores, Geslei Bonicio Crociari e Luiz Gustavo Cordeiro Gomes. Orlando Morando indicou Márcia Gatti, Frederico Sossai Pereira e Kiko Teixeira.

O prefeito eleito destacou que a equipe de transição foi escolhida com base na confiança e experiência, o que vai ao encontro da bandeira de sua campanha: experiência e trabalho que dão resultados. Afirmou, também, que não há compromisso com os integrantes da equipe de assumir uma pasta no futuro governo.

Marcelo Lima ressaltou, ainda, a importância do período de transição, no sentido de que não haja interrupção de programas e atividades públicas que possam afetar o dia a dia dos moradores. “A partir do dia 31 de dezembro, sai o CPF do Orlando Morando e entra o nosso. Então, precisamos entender o andamento dos trabalhos. A transição se dará de forma tranquila e democrática”, pontuou.

Morando corroborou com a declaração do podemista. “Nosso compromisso é com uma transição objetiva, transparente e que seja pelo bem de São Bernardo. Vamos colaborar no que for possível”, disse.

REFORMA

Marcelo Lima afirmou que deve fazer uma reforma administrativa para contemplar, inclusive, a implementação da Secretaria da Mulher. “Isso não quer dizer que vou criar novas secretarias. Posso até extinguir pastas ou incorporá-las. Isso (número de pastas) é política de cada gestor. Não quer dizer que o calçado que serve para João serve para Pedro. Estamos pensando, sim, em uma reforma administrativa para criação daquilo que prometi em campanha”, destacou.

Sobre manter nomes do atual governo, o prefeito eleito afirmou que todos têm capacidade de estar nas secretarias municipais, bem como nos governos do Estado e federal. “São apenas nove dias depois do segundo turno. Ainda não tenho nenhum nome para falar. Só (afirmo) que todos estão aptos a participar do governo”, disse.