Santo André inicia Operação Chuvas de Verão

A Prefeitura de Santo André anunciou que deu início à sua campanha de contingência para enfrentar os desafios impostos pelo período de chuvas intensas. Até o dia 15 de abril de 2025 está em curso o POCV (Programa Operação Chuvas de Verão), que adota medidas de maneira multisecretarial para o enfrentamento do período.

A iniciativa entra em vigor normalmente no início de dezembro, mas foi antecipada neste ano. “Com toda a mudança climática que estamos enfrentando não só em Santo André como no mundo, decidimos antecipar o POCV. Essa é uma ação para tranquilizar os moradores e moradoras. As mudanças são desafiadoras, mas a cidade está preparada para enfrentar mais esse verão da melhor forma possível”, disse o prefeito Paulo Serra, em visita ao Centro de Resiliência às Emergências de Defesa Civil, na terça (5).

O chefe do Paço andreense se reuniu com representantes da Enel e anunciou um trabalho em cooperação entre Prefeitura e concessionária. “Em parceria com a Enel vamos aumentar em 30% as podas de árvores nesse período mais difícil, quando temos tendência de chuvas e ventos mais fortes.”

Durante o POCV, são tomadas ações estratégicas e coordenadas entre todas as secretarias da Prefeitura e outros órgãos, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, concessionárias de serviços públicos e a comunidade, com o objetivo de proteger vidas, o meio ambiente e propriedades, minimizando os impactos de desastres naturais.

Estão incluídas no POCV medidas preventivas, de resposta imediata e recuperação, ou seja, antes, durante e depois dos eventos. Entre as ações estão previstas limpeza e desassoreamento de rios, córregos e reservatórios, manutenção de galerias pluviais, podas e remoções de árvores, entre outros.

O POCV 2024/2025 prevê ainda a instalação de fluviômetros, estações meteorológicas, câmeras de monitoramento e mais 100 bocas de lobo inteligentes.

Estão previstas também campanhas de conscientização e educação da população, bem como treinamento das equipes de emergências e operacionais da Prefeitura, e também de moradores de áreas de risco, com a formação de Nupdecs (Núcleos de Proteção e Defesa Civil) nas comunidades e com 100 atiradores do Tiro de Guerra.