Lula, sobre ajuste fiscal: Não sei Congresso e empresários aceitam diminuir emendas e subsídios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à RedeTV!, divulgada nesta quarta-feira, 6, pelo portal UOL, que ajustes fiscais não podem ser feitos só sobre a população mais necessitada. Também afirmou ver hipocrisia do mercado, propagado por meio da imprensa, sobre o assunto.

"Se eu fizer um corte de gastos para diminuir a capacidade de investimento do Orçamento, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vão aceitar? Eu não sei se vão aceitar", disse o presidente da República.

A entrevista foi conduzida pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF). Eles perguntaram se o presidente poderia dar algum detalhe sobre o pacote de ajuste discutido no governo. Ele disse que não porque o conjunto de medidas ainda não está fechado.

"Estou em um processo de discussão muito sério com o governo porque eu conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado. E eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira, para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais, toda vez que precisar cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas", disse o presidente da República.