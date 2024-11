D I A D E M A. A casa que virou memória. O primeiro computador. Uma vistoria histórica.

“Participei de dois planos diretores e num deles a gente incluiu os imóveis de interesse histórico, cultural, artístico, paisagístico. Aí começou tudo”.

Loli, em gravação ao DGABC-TV.

A prova maior está no finalzinho da entrevista gravada com a arquiteta Maria Luísa Gagliardi, a Loli. Foi só perguntar a ela o significado de Diadema na sua vida. Olhos marejados, Loli não conseguiu responder, e o repórter se esforçou para não chorar com ela.

Loli ama Diadema e a prova está em cada resposta, em cada informação, em cada fotografia reunida para ilustrar esta reportagem.

A arquiteta lembra que não foi fácil criar um conselho em defesa do patrimônio histórico e cultural de Diadema. Batalhas foram vencidas e perdidas.

Perdeu-se a casa em que morou a pintora Anita Malfatti, salvou-se a casa de Alberto Simões Moreira, um tesouro datado da década de 1930 hoje sede do Centro de Memória.

“O conselho nasce quando alguém pede o tombamento de algum bem”, registra Loli.

A memória será sempre devedora a nomes como o de Loli, Walter Adão Carreiro, João Paulo de Oliveira, Fernando Vitor, Dr. Virgílio Alcides de Farias e pessoas como estas diante da última olaria da cidade. Eles fizeram uma vistoria histórica, o que não impediu que a olaria fosse destruída.

Crédito da foto 1 – Coleção Alda Estrauzulas; acervo: CMD.

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

Crédito das fotos 3, 4 e 5 – Acervo: Maria Luísa Gagliardi

DIADEMA HISTÓRIA

1 – Constrói-se um casarão, na futura Praça da Moça: corriam os anos 1930

2 – Em 2015, o casarão da Praça da Moça é reformado para abrigar a memória da cidade

3 – Em 1990, a equipe municipal do Cadastro saúda a chegada do primeiro computador

4 – Em plena pandemia, servidores vão no fundão do Eldorado testemunhar a olaria do Sr. Oswaldo

5 – Equipe atual da Divisão de Cadastro e Banco de Dados, com o geógrafo José Roberto, arquiteta Vanessa, Darcy (técnico de Cadastro), arquiteto Felipe, Loli e Ailton do Administrativo. Equipe é completada pela Márcia e Giovanna (estagiária)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 10 de novembro de 1994 – Edição 8854

MANCHETE – Greve deixa 400 mil sem ônibus.

ECONOMIA & NEGÓCIOS – Shopping Metrópole anunciava 2.500 m2 para alimentação: praça receberia lojas das redes KFC, Jin Jin, Arby’s e Mr. Sheik.

CULTURA % LAZER – Sonia Lima, apresentadora do SBT, estreava a comédia “A Dona da Bola”, no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo.

POLÍCIA – Comando Vermelho teve integrante na cadeia de São Bernardo.

EM 10 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): faleceu ontem, vítima de uma apoplexia, o Sr. Leopoldo Mariano, chefe de numerosa família, deixando esposa e filhos em extrema miséria. O seu enterro deu-se hoje (7-11-1904) com grande acompanhamento.

Madrid, 7 – Em várias províncias realizaram-se ontem (7-11-1904) “meetings” para protestar contra a proibição das touradas.

1954 – Comissão Consultiva da Administração Pública, órgão federal, lançava o concurso “Qual a melhor cidade?”, seguindo exemplo que se fazia nos Estados Unidos.

HOJE

Dia Mundial da Ciência para a Paz e pelo Desenvolvimento

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez

Dia da Indústria Automobilística

Dia do Trigo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Setenta e nove cidades aniversariam em 10 de novembro, a maioria do Maranhão, entre as quais Bela Vista do Maranhão.

Fora do Maranhão, aniversariam, entre outras, Vale do Sol (Rio Grande do Sul) e Valença (Bahia).

32º Domingo do Tempo Comum

10 de novembro

"Em verdade vos digo: esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver".

Marcos 12:41-44