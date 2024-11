D I A D E M A. A capela do cemitério. Uma história da emancipação. O difícil começo.

“Eu considero a capelinha do cemitério um símbolo”.

Loli, em gravação ao DGABC-TV.

Disse mais, a arquiteta:

Após a emancipação de Diadema, o município de São Bernardo, através do prefeito Lauro Gomes, deu um prazo de um ano para Diadema providenciar um local para enterrar ou sepultar seus munícipes.

O primeiro prefeito de Diadema, professor Evandro Caiaffa Esquível, decretou de utilidade pública terrenos de Alberto Simões Moreira em abril de 1960 e construiu de imediato o cemitério municipal da cidade, que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1960.

A capela foi construída por Antonio Ferreira Leite (o Natalino) e os muros erguidos por Osório Fernandes Barros, ambos emancipadores.

O primeiro sepultamento foi o de Lázara Queiroz de Lima no dia 1º de janeiro de 1961. A capela foi revitalizada em 2018.

PASSO A PASSO. A capela do Cemitério Municipal de Diadema em 1961, denominada Capela da Ressurreição, como era internamente em 2016 e em foto tirada em 2023: primeira grande obra do município

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 9 de novembro de 1994 – Edição 8853

MANCHETE – Ônibus param. Paulo Maluf, prefeito da Capital, ameaçava demitir grevistas.

SANTO ANDRÉ – Prefeito Brandão reduzia em 50% IPTU de aposentado.

DIADEMA – Cidade ganhava centro cultural com biblioteca no Jardim Canhema.

INFORMARKET – Era aberta no Shopping Mappin (hoje ABC) a Feira de Informática do Grande ABC.

NAS ONDAS DO RÁDIO

E com vocês, Carlos Galhardo

Carlos Galhardo (Buenos Aires, 1913 – Rio de Janeiro, 1985): a Fórmula 1 impediu que a história do cantor fosse contada por Milton Parron, na manhã do domingo passado. Se tudo der certo, o programa irá ao ar neste final de semana.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h. Sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

TÍTULOS. Rei do disco, rei da valsa, o cantor que dispensa adjetivos...

EM 9 DE NOVEMBRO DE...

1709 - Dom João V, rei de Portugal, cria a capitania de São Paulo e Minas do Ouro.

1904 – Nova York – O coronel Theodoro Roosevelt, atual presidente da República dos Estados Unidos, acaba de ser reeleito por oito milhões de votos.

1954 – Rio, 8 – A memória de Moacyr Fenelon foi reverenciada ontem, na Associação Brasileira de Imprensa, por ocasião dos festejos do cinquentenário do cinema nacional.

Cineasta Moacyr Fenelon (Rio, 1903 – 1953) foi um dos fundadores da Atlântica Cinematográfica. Sempre se destacou em defesa do cinema brasileiro.

1964 - Morre no Rio a poeta brasileira Cecília Meireles, a primeira mulher a ter um livro reconhecido pela Academia Brasileira de Letras.

1969 - Frei Beto é preso no Rio Grande do Sul, acusado de crime de subversão.

1989 - Derrubado o muro de Berlim, que dividia a Alemanha em Ocidental e Oriental.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Ibaiti, Palmeira, Porto Amazonas e Quatro Barras.

Em Goiás, Itaberaí e Pires do Rio.

E mais: Goianinha (RN), Jacaré dos Homens (AL), Landri Sales (PI) e Vitória da Conquista (BA).

HOJE

Dia Nacional do Hoteleiro

Dia Internacional contra o fascismo e o antissemitismo

Dia do Manequim.

São Teodoro

9 de novembro

Santo guerreiro e mártir. Viveu entre os séculos III e IV. Juntamente com São Jorge e São Demétrio constituiu uma tríade de Santos militares orientais.

Ilustração: Facebook