O futebol eternizado Na biblioteca do Museu do Futebol. Lá se reuniu o Memofut. E vai se reunir novamente...

Obra mais antiga da biblioteca do futebol: Sports athleticos, de E. Weber, publicado pela Garnier, no Rio de Janeiro em 1910.

Obra mais recente: Almanaque do Esporte Clube São José: 1913-2023, de Júlio Bovi Diogo e José Mário

No total, informa o bibliotecário Ademir Takara, responsável pela biblioteca do Museu do Futebol, são mais de 16 mil volumes. Sem dúvida, o futebol no mundo da história.

Amanhã, sábado, dia 9, será realizada a 169ª reunião do Memofut, ali, pela segunda vez na biblioteca do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu. Participem. É de graça. E quantos conhecimentos!

A TV do Diário do Grande ABC está planejando uma reportagem nesta biblioteca maravilhosa. Logo, logo, teremos novidades.

A 169ª reunião

Texto: Alexandre Andolpho

Coordenador do Memofut

9 de novembro, 8h30/9h15. Aquecimento, com café da manhã.

9h15/9h30. Comunicações iniciais, com Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut).

9h30/10h30. “Pós-verdades do futebol (parte 2)”, com o jornalista Fernando Beagá.

10h30/11h30. “Doutor, eu não me engano: a curiosa relação de Silvio Santos com o futebol (parte 3)”, com o engenheiro Sérgio Paz.

11h30/11h45. Intervalo para café e foto.

11h45/13h. “Algumas datas marcantes da história do futebol brasileiro (parte 2)”, com o jornalista Gustavo Longhi de Carvalho.

13h. Encerramento.

ENTRE LIVROS. Sábado, 5 de outubro de 2024. Reunião 168ª do Memofut, na Biblioteca do Museu do Futebol: Andrew Downie (o primeiro em pé, à esquerda), Rubinho Freitas, Hamilton Kuniochi, Rodolfo Stella Jr, Manoel D’Avila, Gustavo de Carvalho, Sergio Paz, Humberto Mariano, Antonio Carlos Meninéa, Renato Donisete, Ademir Takara, Cássio Brandão e Alexandre Andolpho; sentados: Wanderley Frare Jr, José Moraes, Moacir Andrade Perez, José Roberto Fornazza, Aristides Almeida Rocha, Rodrigo Saturnino, José Roberto Diniz, Danilo Paniza e Luiz Domingos Romano

GRANDE ABC E VOCÊ

12 de novembro, Dia do Supermercado.

Tempo de lembrar da Cooperativa de Consumo das companhias Rhodia, Rhodiaceta e Valisère, a futura Coop, 70 anos completados em 18 de outubro.

A primeira loja, na Avenida Queiroz dos Santos, em Santo André, num antigo galpão muito simples: 20-10-1954.

Hoje: 30 lojas. Cinco mil colaboradores. 900 mil cooperados.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 7 de novembro de 1994 – Edição 8852

MANCHETE – Anfavea prevê fim do carro a álcool.

SÃO BERNARDO – Seis mil servidores de São Bernardo a greve e aceitaram proposta de reajuste salarial de 20%.

CTBC – Cinco prefixos de 830 linhas telefônicas do Centro de São Bernardo vão mudar: 414, 443, 448, 452 e 458. Vão passar a funcionar como 756.

SOLIDARIEDADE – Alunos do Colégio Clovis Bevilacqua, de Santo André, arrecadaram 65 toneladas de donativos para a ala pediátrica do Hospital do Câncer.

EM 8 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Jornais argentinos se contradizem. “La Prensa” informa que imigrantes colocados na lavoura brasileira são atraídos para aquela república por emissários argentinos.

“La Nacion” diz que a notícia é falsa.

Já o “Correio Paulistano” garante que há um êxodo da mão de obra imigrante do Brasil para a Argentina. Agentes argentinos estariam aliciando os colonos que atuavam no interior de São Paulo.

1954 – General Motors abria grandes anúncios publicitários divulgando o caminhão GMC, “a marca do mais forte”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaimbê e Piacatu.

No Rio Grande do Norte, Monte de Gameleiras e Parelhas.

E mais: Guarani de Goiás (GO), Ibiporã (PR), Jaguaribe (CE), Miranorte (TO), Nova Canaã (BA), Piancó (PB) e Rancho Queimado (SC).

HOJE

Dia Mundial do Urbanismo

Dia do Radiologista.

São Godofredo

8 de novembro

(França, Soissons, 1066 – 8-11-1115). Seu nome quer dizer "Paz de Deus". Uma vida dedicada às coisas da religião, semeando a paz por onde passou, justificando o nome.

Ilustração: Igreja dos Capuchinhos (divulgação)