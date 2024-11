Lesão de André Ramalho deve impedir Corinthians de repetir esquema com 3 zagueiros em Salvador

O Corinthians fez grandes jogos atuando com três zagueiros e explorando o contragolpe. Foi desta maneira que superou o Palmeiras por 2 a 0 na Neo Química Arena, segunda-feira, por exemplo, ganhando respiro no Brasileirão. Mas, a confirmação da lesão muscular de grau 2 em André Ramalho vai atrapalhar os planos de Ramón Díaz manter o esquema em visita ao Vitória, no sábado.

André Ramalho sentiu dores ainda no primeiro tempo do clássico. Substituído no intervalo, teve a confirmação após exames que ficará ausente por três semanas. Ocorre que Cacá ainda se recupera de um trauma no tórax e ainda não tem retorno confirmado, enquanto Caetano está afastado por não ter renovado contrato, o que reduz as opções para o técnico.

Escalados no clássico, Félix Torres e Gustavo Henrique formarão o setor. Raniele, que atuou improvisado no setor, pode começar entre os volantes, alternando a posição. Ou ser a opção na reserva. Ramón Díaz pode voltar a usar quatro nomes no meio, o que garantiria o retorno de Carillo ao lado de Garro mais adiantado, e dois homens de contenção.

Os problemas defensivos também vão se adiantar para a rodada seguinte, pois Félix Torres defende o Equador nas Eliminatórias no dia 19 à noite e o Corinthians recebe o Cruzeiro no dia 10, às 11 horas, na Neo Química Arena.

Na visita ao Vitória, um confronto direto contra o rebaixamento - ambos somam 38 pontos - o técnico Ramón Díaz também não terá dois laterais por suspensão. O titular Matheuzinho dá lugar a Fagner e Matheus Bidu volta na vaga de Hugo.

O Corinthians vem de três vitórias seguidas no Brasileirão e sonha com novo triunfo em Salvador para deixar o risco de queda para trás e entrar na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Ganhar significa, ao menos, subir para o 12º lugar, hoje garantindo a última vaga à competição que a equipe caiu na semifinal nas duas últimas edições.