Richarlison sofre lesão no tendão da coxa e não tem previsão de retorno ao Tottenham

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, vai ter um importante desfalque no setor ofensivo para os próximos compromissos do Tottenham. Richarlison teve diagnosticada uma lesão no tendão da coxa e pode ficar entregue ao departamento médico por um longo período.

O brasileiro se machucou no jogo em que a sua equipe goleou o Aston Villa no último domingo por 4 a 1, pelo Campeonato Inglês. O atacante deu uma assistência para um dos gols de Solanke, mas deixou a partida a 11 minutos do fim com um desconforto na coxa.

Em coletiva concedida nesta quarta-feira, o Postecoglou comentou sobre a situação e demonstrou preocupação. "No fim de semana, Richarlison infelizmente machucou o tendão da coxa. Ainda estou me inteirando, mas acho que ele ficará fora por um bom tempo", comentou.

Nesta quinta-feira, o time inglês entra em campo para enfrentar o Galatasaray em jogo válido pela Liga Europa. Além de Richarlison, quem também fica fora por contusão é o atacante Mikey Moore.

Embalado na competição, os ingleses ostentam 100% de aproveitamento na Liga Europa junto com a Lazio e o Anderlecht (nove pontos em três rodadas). Apesar dos desfalques, Postecoglou está confiante em um bom resultado fora de casa. "Temos que fazer o nosso trabalho e tentar buscar mais uma vitória", disse o treinador.