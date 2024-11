Adriane Galisteu abre o jogo sobre a menopausa: -Passei por todos os sintomas que pode oferecer

Aos 51 anos de idade, Adriane Galisteu usou as suas redes sociais para falar sobre os sintomas que enfrentou na menopausa. De acordo com a apresentadora, ela passou por todos os sintomas possíveis e, mesmo com os treinos, não adiantou.

- Passei pelo terror de todos os sintomas da menopausa. Nós somos mulheres iguais, porém muito diferentes. Não necessariamente o que acontece comigo acontece com você. Eu sempre treinei, e não foi pouco, e passei por todos os sintomas que a menopausa pode oferecer, contou.

Adriane revelou que tentou diversos tipos de tratamento, como a reposição hormonal que ajudou muito.

- É muito legal você falar sobre o seu treino, seu estilo de vida, que conseguiu passar sem reposição hormonal... parabéns, mas isso não necessariamente é bom pra mim. Se não fosse o tratamento que eu procurei por meio de informação, bons médicos e hormônio, eu teria perdido até meu réu primário.

Não foi a primeira vez que a apresentadora falou sobre o assunto! Certa vez, Adriane falou sobre a perda do libido neste período.