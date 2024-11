Neymar Jr. sofre ruptura no tendão da coxa e Al Hilal estipula prazo fora dos gramados

Nesta quarta-feira, dia 6, o clube saudita Al Hilal, emitiu uma nota confirmando que os exames de imagem realizados em Neymar Jr, apontaram um ruptura no tendão da coxa direita. O time do craque estipula que ele ficará fora dos campos em torno de seis semanas.

Os exames revelaram que Neymar Jr. sofreu uma ruptura no tendão da coxa. Ele passará por um tratamento e programa de reabilitação que durará de quatro a seis semanas.

O jogador que havia entrado no segundo tempo da partida contra o time do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, precisou ser substituído com apenas 28 minutos em campo, depois da dividida que o fez sentir a perna. Apesar disso, Neymar saiu andando do estádio.

No último dia 5, salientou que já havia sido avisado pelos médicos que sentiria dores após ficar um ano em recuperação da cirurgia no ligamento cruzado do joelho. O craque chegou a falar sobre nas redes sociais:

Senti como se fosse uma cãibra, só que muito forte! Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal após um ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar.