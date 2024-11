Quinta temporada de Stranger Things tem estreia confirmada para 2025; saiba os títulos dos episódios

O que será que acontecerá em Hawkings? Nesta quarta-feira, dia 6, a Netflix divulgou a primeira prévia da quinta e última temporada de Stranger Things. Sem exibir imagens, a plataforma de streaming revelou a previsão de estreia da parte final da produção.

O encerramento da história será disponibilizada em 2025. Em um vídeo, a Netflix listou os títulos dos oito episódios, que são:

1. Missão de resgate

2. O desaparecimento de...

3. A armadilha

4. Feiticeiro

5. Tratamento de choque

6. A fuga de Camazotz

7. A ponte

8. O mundo direito

O episódio dois está faltando uma palavra para ficar com o título completo, o que deixou a web com a pulga atrás da orelha para descobrir quem ou o que desparecerá.

A última aventura do grupo de amigos acontecerá no outono de 1987. O elenco principal de Stranger Things até agora contou com Millie Bobby Brown como Onze, Finn Wolfhard como Mike, Noah Schnapp como Will, Caleb McLaughlin como Lucas, Sadie Sink como Max e Gaten Matarazzo como Dustin. Como a quarta temporada acabou com Max, os fãs estão curiosos para saber qual será o destino da personagem.