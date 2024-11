Príncipe William usa pulseira feita pela Princesa Charlotte durante visita à África do Sul: - Uma relíquia

Que fofo! Príncipe William provou que também é o tipo de papai-coruja que gosta de usar os presentes feitos pelos filhos. O herdeiro do trono britânico está realizando uma visita de quatro dias à África do Sul e fez questão de cumprir sua agenda de compromissos com uma pulseira feita por sua filha, a Princesa Charlotte.

O acessório, que tem a palavra papa escrita com miçangas, é descrito por ele como uma relíquia do show da The Eras Tour de Taylor Swift, que ele curtiu com a herdeira e com George no mesmo dia em que celebrou o aniversário de 42 anos de idade. Em um vídeo divulgado pela BBC, William conversou com a imprensa e mostrou a pulseira e explicou:

- Essa é uma relíquia do show da Taylor Swift que minha filha decidiu fazer e me deu quando saí. Prometi usar e tentar não perder.

Ao ser questionado sobre como está Kate Middleton, que foi diagnosticada com câncer e finalizou a quimioterapia, o filho do Rei Charles III declarou:

- Ela está bem, obrigada. Ela está sendo maravilhosa esse ano todo.