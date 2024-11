Em meio a suposta intriga com Alok, Anitta compartilha que tem perfil privado no Instagram

Quem nunca postou algo para todos verem, quando a intenção era deixar apenas para os amigos próximos? Bom, parece que essa foi a justificativa de Anitta para uma publicação nos Stories, de sua conta oficial no Instagram, em que aparecia dizendo ter se tornado a artista brasileira mais ouvida no mundo, ultrapassando Alok.

Logo depois, a Girl From Rio apagou a publicação, mas não antes de Alok ficar sabendo do assunto e ir até o seu perfil nas redes sociais expor que sua música - Hear Me Now - alcançou a marca história de 800 milhões de plays.

Nem precisamos dizer que essa troca de informações levantou suspeita de atritos entre os dois não é? Pois bem, Anitta foi até o seu perfil no X, antigo Twitter, para contar, sem dar muito contexto, que mantém um perfil privado no Instagram, no qual é mais ativa. Será que esse foi o jeito que a Girl From Rio achou de nos contar que o post, na verdade, era para essa conta privada?

Leia abaixo o que a cantora escreveu:

Eu tenho um insta privado só para os meus amigos íntimos e família. Lá eu sou muito ativa. Tem vez que sem querer eu posto coisa no insta privado que era pro aberto e vice versa. Uma vez postei o endereço da minha casa sem querer, a sorte foi que um amigo percebeu e me avisou?