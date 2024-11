Kate Middleton retoma treinos após fim de quimioterapia e Príncipe William diz: - Ela tem sido incrível

Kate Middleton está retomando sua rotina aos poucos após o fim da quimioterapia. De acordo com o autor Robert Jobson, de Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, a princesa estaria fazendo tudo que queria fazer. A declaração foi dada em entrevista à Hello!, mas repercutida pela PEOPLE.

- Pelo que entendi, Catherine está indo muito bem. Ela está de volta com os treinos na academia e fazendo todas as coisas que queria fazer. Acredito que começaremos a vê-la muito mais, e que ela cumprirá compromissos e continuará trabalhando nos bastidores, informou. Kate, vale pontuar, está com 42 anos de idade.

Na última quarta-feira, dia 6, o Príncipe William falou sobre a esposa durante conversa com a imprensa na Cidade do Cabo, na África do Sul. Segundo ele, Kate está muito bem e sendo incrível.

- Ela está indo muito bem, obrigada. Ela tem sido incrível durante todo esse ano.

No mês de novembro, Kate fez seu primeiro compromisso público após a conclusão da quimioterapia.