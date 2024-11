Ana Maria Braga é diagnosticada com COVID-19 novamente e fica afastada do Mais Você

Poxa! Ana Maria Braga foi diagnosticada com COVID-19 novamente e ficará afastada no Mais Você até ter o resultado negativo. Durante o programa desta quarta-feira, dia 6, os apresentadores Fabricio Battaglini e Talitha Morete substituíram a apresentadora e atualizaram a situação dela.

Segundo eles, Ana Maria está bem e em casa, e após sentir alguns sintomas, realizou exames na manhã e teve o resultado positivo para o vírus. Ela está com sintomas de gripe e não poderá apresentar o programa por protocolos da Globo. Além disso, Fabricio tranquilizou os telespectadores e disse que, além dela estar bem, está com todas as doses da vacina.

Nas redes sociais, Ana Maria publicou um vídeo explicando o motivo de estar afastada e dando mais detalhes sobre sua saúde:

- Oi, gente. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira que eu adoro. Ah, deixa eu mostrar que eu estou em casa. Olha só... Eu estou em casa por quê? Eu estou com essa voz, assim, bem sexy, desde ontem. E aí, eu liguei para a minha médica e ela falou assim: Olha, eu vou te dar um remédio, deve ser uma virose qualquer, mas passa na farmácia, compra um daqueles exames que a gente faz na época do COVID, e então, faz o exame de COVID e só para desencarnar.

Em seguida, a apresentadora disse que realizou o teste e que teve o resultado positivo:

- Eu fiz. Estou ótima, estou bem, não estou me sentindo, além da voz, não estou sentindo nada, mas, deu positivo. Eu não posso... Inclusive, tem regras na Globo que dizem que se você está com COVID, apesar desse vírus estar mudando de cara, de fantasia, toda semana, pelo jeito, porque tem várias cepas dele, não é permitido a minha presença, porque motivos óbvios.

Por fim, ela tranquilizou os seguidores e disse que vai tomar cuidado, ainda aproveitou para falar que está com saudades do programa e desejou que os apresentadores tivessem uma boa apresentação:

- Não é mais um problema sério de saúde, não mata ninguém. Mas, é um vírus ainda que requer cuidado. E ele está aqui comigo, estou bem, vou ficar bem, vou ficar assistindo ao programa. A Talitha e o Fabrício vão fazer o programa, vou ficar torcendo. E a gente vai conversando por aqui, tá bom? Se eu precisar, eu vou cozinhar por aqui, não tem o que fazer, não. Mas, ó, estou morrendo de saudade. Super beijo. Até já.

Na legenda, Braga escreveu:

Essa semana tem sido intensa depois das tantas mudanças de fusos horários. Hoje senti a voz um pouco estranha. Como é de praxe, fizemos exames e adivinha? Premiada novamente: COVID. Estou bem, mas preciso esperar o exame ficar negativo. Assim que isso acontecer estou de volta. SAÚDE!!!

Eita, melhoras!