Brigas pós-Roça, discussão entre Flora e Sacha, bronca de Galisteu... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

O clima ficou pesado em A Fazenda 16 após a formação da Roça, que aconteceu na última terça-feira, dia 5. Zé Love foi indicado pela fazendeira Luana e não tem direito a fazer a Prova de Fogo para tentar escapar da eliminação, já Gui, Sacha e Flor participam da prova nesta quarta-feira, dia 6.

Durante a votação, já rolaram brigas com as trocas de votos e até a apresentadora, Adriane Galisteu, precisou chamar a atenção dos peões e pedir para que não falassem dos remédios dos outros participantes.

- A produção mandou um recado para vocês que não é para falar sobre remédios ou problemas de saúde. Não se toca mais no assunto, ok?, disparou Galisteu.

A apresentadora também recebeu respostas ácidas de Zé Love que reclamou não estar conseguindo falar e ela questionou se ele gostaria de falar algo a mais.

- Não quero nada, não, ninguém me deixa falar, respondeu o ex-jogador.

Após isso ele saiu revoltado após receber o voto da fazendeira e chutou uma cadeira da área externa.

Brigas pós-Roça

No quarto da Sede, diversas discussões estavam acontecendo ao mesmo tempo. Juninho começou discutindo com Luana e depois foi falar com Yuri. Ao mesmo tempo, Gui estava brigando com Babi, que estava do outro lado do quarto, e um tempo depois Yuri e Flora iniciaram outra discussão.

Enquanto isso, Sacha entrou no quarto e todos os bate-bocas se voltaram para o ator.

Briga entre Flora e Sacha

Na Sede, Flora continuou a discussão com Sacha:

- Você gritou comigo, é isso que você não assume, cara, disparou a peoa.

- Eu estava no meio de uma gritaria e você se meteu para falar comigo para dizer o que não era para eu falar, respondeu Sacha.

- Eu sempre falei com você numa boa, independente de gritaria, nunca agi de má-fé. Um homem gritando com uma mulher preta, foi o que você fez, rebateu.

- Ah, foi o que eu fiz o quê?, questionou o peão.

- Foi o que você fez comigo, mas você não tem culhão para assumir, porque você é frouxo, p***a, simples assim, babaca, disparou Flora.