Primeiro-ministro do Japão e presidente da Coreia do Sul parabenizam Trump

O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba parabenizou Donald Trump pela sua vitória na eleição presidencial dos EUA, e disse que espera entrar em contato com ele o mais rápido possível para discutir maneiras de fortalecer ainda mais os laços Japão-EUA.

"Espero cooperar estreitamente com o presidente eleito Trump para elevar ainda mais a aliança e as relações Japão-EUA a níveis ainda mais altos", disse Ishiba a repórteres.

O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol também se pronunciou. Ele disse que estava ansioso para trabalhar com Trump.

"Sob sua forte liderança, o futuro da aliança Coreia do Sul e da América brilhará mais", escreveu Yoon no X.

Em resposta às crescentes ameaças representadas pela Coreia do Norte com armas nucleares, o governo de Yoon trabalhou em estreita colaboração com a administração de Joe Biden para fortalecer os exercícios militares combinados dos países e solidificar a cooperação militar com o Japão. Fonte: Associated Press