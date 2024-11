'AP' projeta vitória de Trump em Wisconsin, que chega a 277 delegados

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu a corrida eleitoral no estado-chave de Wisconsin, segundo projeção da Associated Press. A vitória no Estado consagra a derrota da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, visto que Trump ultrapassa os 270 delegados necessários para comandar a maior economia do planeta.

A vitória em Wisconsin dá 10 votos do Colégio Eleitoral a Trump, que chega a 277 delegados.

Ele venceu Wisconsin por pouco em 2016, tornando-se o primeiro republicano desde Ronald Reagan a capturar o estado. Ele perdeu em 2020 para Joe Biden.

Tanto Harris quanto Trump fizeram de Wisconsin um foco central de suas campanhas. Em 2020, Trump tentou reverter sua derrota no Estado por meio de ações judiciais e recontagens, mas falhou. Fonte: Associated Press